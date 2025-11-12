RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un uruguayo mató a su pareja en Brasil: la asfixió y fue detenido cerca de la comisaría

El comisario brasileño que trabaja en el caso se refirió a la declaración del uruguayo. La familia de ella dijo que no era la primera vez que la agredía.

Imagen del edificio donde vivía la víctima. Foto: captura de Google- 

Un uruguayo de 44 años está preso en Brasil, investigado por el femicidio de su pareja.

Néstor Nicolás Blanco fue detenido al ser encontrado desorientado cerca de la seccional del lugar donde vive, Boa Vista, Recife. Una vez en el recinto policial, contó que había matado a su pareja asfixiada.

“Él llegó a darle una cachetada, sangró y a partir de ahí ella empezó a golpearlo y él -no se acuerda bien-, dice, pero intentó taparle el sangrado, la boca – lo que es un poco confuso en su relato- hasta que vio que no se movía más, ni los brazos, ni las piernas, y quedó desesperado, estuvo de un lado a otro, sobre las 4:00 y 5:00 de la mañana”, narró el comisario de la Policía que lleva el caso, Mário Melo, difundió el medio G1.

Una vez en el apartamento donde ocurrió todo, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en el dormitorio.

El uruguayo se mudó a Recife en junio de 2024 y conoció a su pareja a fines de ese año.

“Dice que desde el inicio era una relación conflictiva, motivada por celos por parte de ella, según declaraciones de él. Las deudas financieras también eran un problema”, dijo el comisario.

“La familia estaba en contra de la relación y estuvo en la comisaría, todos muy afectados. La hermana de ella dijo que no era la primera vez que había sido agredida; incluso llegó a ser agredida en Maceió. La familia le aconsejó que acudiera a la policía, pero ella no quiso”, contó el comisario.

