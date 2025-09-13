RECIBÍ EL NEWSLETTER
INCIDENTE EN BUQUE CORAL

Un tripulante de un pesquero fue apuñalado a bordo y debió ser evacuado por la Armada para ser asistido

El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada a bordo del buque Coral. El capitán de la embarcación le brindó los primeros auxilios al ayudante de cocina y alertó del hecho a la Prefectura de La Paloma.

evacuacion-pesquero-apuñalado-foto-armada-nacional

Un tripulante de un buque pesquero uruguayo fue herido de arma blanca en el abdomen a bordo y debió ser evacuado de urgencia por la Armada Nacional para recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada a bordo del pesquero Coral. El capitán de la embarcación le brindó los primeros auxilios al ayudante de cocina y alertó del hecho a la Prefectura de La Paloma.

Tras recibir la alerta, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC) activó el protocolo de evacuación del tripulante. La embarcación ROU 53 Isla Farallón y la aeronave naval BAEN II fueron encomendadas a la tarea.

te voy a dar un chispazo: un hombre de 28 anos esta muy grave tras ser baleado en la cabeza
Seguí leyendo

"Te voy a dar un chispazo": un hombre de 28 años está muy grave tras ser baleado en la cabeza

A las 6 de la mañana partió la aeronave y arribó minutos antes de las 8 para desembarcar al tripulante en la zona de Piedra del Chileno en Maldonado. Luego, una ambulancia lo trasladó hasta el Sanatorio Mautone.

En tanto, el pesquero se dirigió hacia la Bahía de Maldonado para que dos tripulantes pudieran desembarcar y presentar la denuncia contra el presunto agresor. La fiscal de Maldonado, Ana Laura Roses, dispuso que el caso pase a la Fiscalía de Rocha de turno, por ser la jurisdicción en la que se produjo el hecho. La fiscal Beatriz Mesías dispuso interrogar a involucrados y testigos, y el examen de médico forense para constatar las lesiones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

Audio: crimen de "El Negrito Kevin" se originó en discusión porque el tiktoker pasó en moto por vereda del homicida
CONDUCTORA INDAGADA

Una cámara registró el momento del atropellamiento de varias personas en la zona del Antel Arena
MALDONADO

Sospechoso de haber matado a la joven de 26 años en playa Verde fue detenido en Piriápolis
desde hace dos meses

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de su familiar de 74 años en su casa de Juan Lacaze
EL TALAR DE PANDO

Un hombre de 24 años murió de un disparo de escopeta tras discusión entre dos empleados de una ladrillera

Te puede interesar

Presidente de la ARU crítico en el cierre de la Expo Prado; apuntó al presupuesto, el gasoil y Colonización
RAFAEL FERBER

Presidente de la ARU crítico en el cierre de la Expo Prado; apuntó al presupuesto, el gasoil y Colonización
En el cierre de la Expo Prado, Fratti destacó 17 medidas impulsadas por el gobierno para el sector agropecuario
MINISTRO DE GANADERÍA

En el cierre de la Expo Prado, Fratti destacó 17 medidas impulsadas por el gobierno para el sector agropecuario
Un tripulante de un pesquero fue apuñalado a bordo y debió ser evacuado por la Armada para ser asistido
INCIDENTE EN BUQUE CORAL

Un tripulante de un pesquero fue apuñalado a bordo y debió ser evacuado por la Armada para ser asistido

Dejá tu comentario