Un tripulante de un pesquero fue apuñalado a bordo y debió ser evacuado por la Armada para ser asistido

Un tripulante de un buque pesquero uruguayo fue herido de arma blanca en el abdomen a bordo y debió ser evacuado de urgencia por la Armada Nacional para recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada a bordo del pesquero Coral. El capitán de la embarcación le brindó los primeros auxilios al ayudante de cocina y alertó del hecho a la Prefectura de La Paloma.

Tras recibir la alerta, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC) activó el protocolo de evacuación del tripulante. La embarcación ROU 53 Isla Farallón y la aeronave naval BAEN II fueron encomendadas a la tarea.

A las 6 de la mañana partió la aeronave y arribó minutos antes de las 8 para desembarcar al tripulante en la zona de Piedra del Chileno en Maldonado. Luego, una ambulancia lo trasladó hasta el Sanatorio Mautone.

En tanto, el pesquero se dirigió hacia la Bahía de Maldonado para que dos tripulantes pudieran desembarcar y presentar la denuncia contra el presunto agresor. La fiscal de Maldonado, Ana Laura Roses, dispuso que el caso pase a la Fiscalía de Rocha de turno, por ser la jurisdicción en la que se produjo el hecho. La fiscal Beatriz Mesías dispuso interrogar a involucrados y testigos, y el examen de médico forense para constatar las lesiones.