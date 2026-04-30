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María Orticochea y Yugoeslavia

Un trabajador murió en Nuevo París: una columna le cayó arriba luego de que un camión pasó y enganchó los cables

El hecho ocurrió en María Orticochea y Yugoeslavia. El camionero siguió la marcha y fue interceptado por la Policía en Agraciada y Carlos María Ramírez.

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Un trabajador murió este jueves luego de que una columna se le cayera encima, que fue tirada por un camión que enganchó los cables al pasar por el cruce de María Orticochea y Yugoeslavia, en Nuevo París.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, un camión de gran porte con matrícula brasileña que pasó por el lugar y enganchó cables que pasaban sobre la calle. Eso, provocó la caída de una columna sobre un trabajador que se encontraba en una obra en construcción en la zona.

El trabajador volvía del almacén porque estaban haciendo un asado por el 1º de mayo, el camión fue a doblar y ahí fue cuando enganchó los cables y tiró la columna

Foto: el supuesto agresor del trabajador del transporte, captado cuando sale del ómnibus por una venta. El conductor del ómnibus no pudo evitar chocar contra otra unidad. Video enviado a Subrayado.
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El hombre tenía 47 años y falleció en el lugar. El conductor del camión siguió la marcha y fue interceptado por la Policía en Agraciada y Carlos María Ramírez a bordo del vehículo. Se encuentra a disposición de la Policía.

Representantes del sindicato de la construcción (Sunca) se dirigen a la obra para interiorizarse de lo sucedido. En el caso trabaja personal de URPM de Zona 4 y Policía para el relevamiento de la escena.

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