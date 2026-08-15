Un terremoto sacudió Granada, la joya turística de España, sin provocar víctimas según autoridades locales

Granada, uno de los destinos turísticos más apreciados de España, quedó conmocionada el sábado después de que un inusual terremoto de magnitud 5,0 despertara a los residentes en mitad de la noche y dañara edificios.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni daños graves, en particular en el palacio de la Alhambra, en el sur de la ciudad, una joya de la arquitectura islámica medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sede del último reino musulmán de España.

El temblor tuvo lugar poco después de la 1:00 de la madrugada (23:00 GMT del viernes) con epicentro en la localidad de Alhendin, a 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

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"Han aparecido grietas, se han derrumbado elementos como cornisas, escombros y muros, y se han reportado daños en algunos edificios", indicaron los servicios de emergencia andaluces en un comunicado.

Los bomberos recibieron 300 llamadas y realizaron 85 intervenciones, especialmente en el sur de Granada y en el área metropolitana de la ciudad, según informó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía.

"No hay daños estructurales graves, ni daños materiales graves, ni víctimas mortales", declaró Sanz, quien especificó que "la Alhambra no se ha visto afectada de ninguna manera".

Pero "debemos permanecer alerta", ya que se estaban inspeccionando los edificios y eran posibles las réplicas, añadió Sanz, señalando que el último terremoto de esta magnitud en Andalucía se produjo en 1955.

Un periodista de la AFP en Granada vio un montón de tejas rotas que se habían caído del tejado de una iglesia, mientras los turistas se detenían para tomar fotos del lugar acordonado.

Las imágenes difundidas por los medios españoles mostraban escombros esparcidos por las calles y coches con las ventanillas destrozadas.

"Sentimos mucho el temblor, fue tan fuerte que nos despertó", declaró Marta Mayorga Fernández a la emisora pública RTVE desde la localidad de Hector Vega, en las afueras de Granada.

"Estábamos aquí en casa, un poco asustados, en nuestros cuerpos, mis brazos todavía temblaban", dijo.

Sanz afirmó que se había habilitado una línea telefónica para "permitirnos abordar de inmediato estas crisis de ansiedad, este nerviosismo entre el público".