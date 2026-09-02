Un taller de radio de un hogar puertas abiertas busca darle voz a las personas en situación de calle

Hay algo que se repite cuando uno conversa con personas que están en situación de calle y es que muchas veces se sienten invisibles. Con el objetivo de atender esto, la ONG Voz y Vida que gestiona un puertas abiertas del Mides lleva adelante un taller de radio donde la voz de estas personas y sus vivencias son las protagonistas.

Todos los viernes, a las 18:00 horas en punto, “Pensamiento en la calle” enciende la luz roja. De esta manera, el centro comunitario de puertas abiertas “Voz y vida” se transforma en un estudio de radio.

Jaru es una una de las conductoras del programa. Tiene 22 años, le gusta cantar, escribir y dibujar. Además, está en situación de calle. "Algo que denoto mucho acá es la necesidad de poder ser escuchado", dijo la joven.

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El taller de radio es parte de la oferta que brinda el Mides a través de los centros comunitarios puertas abiertas que se inauguraron en junio.

Además de este taller, hay otros como música, teatro, plástica, entre otros.

La gestión de los centros comunitarios puertas abiertas es una de las políticas prioritarias del Mides y se creó para mejorar la convivencia, facilitar la reinserción social pero también para atraer a estas personas al sistema.

Hoy en día seis de cada diez personas que ingresan al sistema de refugios lo hacen mediante los centros de puertas abiertas.