LA POSICIÓN DEL EXPRESIDENTE

"Un solo partido no, eso de ninguna manera", dijo Sanguinetti sobre la oposición reunida en un mismo lema

El expresidente Sanguinetti fue consultado sobre la posibilidad de que los partidos de la oposición se presenten juntos en un mismo lema, un único partido, en las próximas elecciones nacionales.

Sanguinetti-noviembre-5-carrasco

El expresidente Julio María Sanguinetti fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre la posibilidad de que los partidos de la oposición se presenten juntos en un mismo lema, un único partido, la Coalición Republicana, en las próximas elecciones nacionales.

“A veces se habla de un solo partido, no, eso de ninguna manera. Los partidos que hoy integran la coalición son y serán autónomos, con sus definiciones propias. No es lo mismo ser blanco que colorado, no es lo mismo ser Batllista que Herrerista, no lo fue antes y no lo es ahora tampoco”, respondió Sanguinetti.

“¿Somos todos demócratas? Si. ¿Queremos todos la economía de mercado? Si. Entonces nos tenemos que juntar para operar en esa dirección. Si lo hacemos en un lema común o no, yo diría que es un tema técnico”, agregó el expresidente 1985-1990 y 1995-2000.

orsi recibio a sanguinetti y a el expresidente espanol felipe gonzalez en la residencia de suarez y reyes
“Nosotros a la elección vamos a ir con el Batllismo y nuestra prédica y con nuestras banderas y con nuestras cosas, después, si hay coalición o no, veremos. Si hay un lema accidental para sumar votos, es un tema de ingeniería electoral, no de principios”, sentenció.

Temas de la nota

