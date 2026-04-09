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SAN JOSÉ

Un recluso mató a otro de una puñalada en el Penal de Libertad

El hecho ocurrió durante una pelea. La víctima fue trasladada al Hospital Maciel, donde luego falleció.

Foto: Subrayado. Penal de Libertad, en San José.

Foto: Subrayado. Penal de Libertad, en San José.

Desde el Ministerio del Interior informaron que el hombre fue herido por otro con un arma blanca, durante un altercado, y que fue trasladado al Hospital Maciel, donde falleció el martes 7 de abril.

La organización Fam Pres informó que la pelea se dio durante el horario de visita del domingo.

Ministerio del Interior
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