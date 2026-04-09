Un recluso fue asesinado por otro en un altercado en la Unidad Nº3, Penal de Libertad en San José.
Un recluso mató a otro de una puñalada en el Penal de Libertad
El hecho ocurrió durante una pelea. La víctima fue trasladada al Hospital Maciel, donde luego falleció.
Desde el Ministerio del Interior informaron que el hombre fue herido por otro con un arma blanca, durante un altercado, y que fue trasladado al Hospital Maciel, donde falleció el martes 7 de abril.
La organización Fam Pres informó que la pelea se dio durante el horario de visita del domingo.
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