Un policía mató a su expareja, a sus exsuegros y se suicidó en el barrio La Chancha

Un policía de 26 años mató a su expareja, a sus suegros y se suicidó, en el barrio La Chancha.

El triple crimen ocurrió en la calle Hidra, en la esquina con pasaje Colibrí.

El cuerpo del policía fue encontrado en un auto, a diez cuadras del lugar donde le dio muerte a la joven y la familia de ella. Las víctimas tenían 18 años (la pareja), 43 la madre de esta y 56 el padre.

La información primaria indicaba que el hombre vivía con su pareja y que fue en la casa que compartían donde mató a las tres personas. Luego, el comunicado de Jefatura de Policía aclaró que se habían separado recientemente, según datos aportados por la madre del femicida.

"En la zona, se entrevistó a una mujer mayor de edad, quien manifestó ser madre del presunto autor del hecho, indicando que su hijo —funcionario policial— se había comunicado telefónicamente con ella, expresando su intención de quitarse la vida tras haber cometido un hecho grave. Asimismo, agregó que el mismo mantenía una relación de aproximadamente seis meses con la joven de 18 años, la cual habría finalizado recientemente", señala el comunicado oficial.

Luego de esto, el policía llamó a su anterior expareja y fue a verla a esta y a su hijo, se despidió de ellos y se quitó la vida en el auto, que también chocó contra una columna.

Era un policía del GRT, que hace aproximadamente un año trabajaba en la fuerza policial.

La fiscal del caso es Mirta Morales.