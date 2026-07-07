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Tres heridos leves

Un patrullero y un taxi chocaron en el Centro: hubo tres mujeres heridas leves

Hubo tres heridos leves, entre ellos, dos jóvenes que circulaban como pasajeras en el taxi. Los policías acudían a un llamado, con sirena encendida.

Tras el choque, Policía cortó 18 de Julio en dirección al Obelisco.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un patrullero y un taxi chocaron, en la mañana de este martes, en 18 de Julio y Carlos Quijano, en el Centro de Montevideo.

De acuerdo con la información otorgada a Subrayado, el patrullero circulaba con sirena encendida hacia un llamado en la Intendencia de Montevideo. Al llegar a la esquina de Carlos Quijano, un taxista no advirtió al vehículo de emergencia.

Dentro del taxi circulaban dos pasajeras quienes chocaron sus rostros contra la mampara y sufrieron heridas leves.

En tanto, en el móvil policial de URPM I, una funcionaria resultó herida leve.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El patrullero terminó sobre la ciclovía y hubo roturas.

En la Intendencia de Montevideo, una persona requería asistencia inmediata por un problema de salud y hacia allí se dirigían los efectivos.

La avenida 18 de Julio se encontraba cortada desde Zelmar Michelini hasta Aquiles Lanza, solo la vía en dirección hacia el Obelisco.

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