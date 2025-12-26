Un padre presente, que es bueno escuchando y aconsejando: sus hijos Andrés, Federico y Manuela definieron a Nano

La familia de Nano Folle también dijo: "Presente", como no podía ser de otra manera, en el día de su despedida de Canal 10 después de 23 años de intenso trabajo.

Su hermano Belo y su cuñada Maco recordaron las cosas que pasaron y que debieron superar en una vida juntos. Su sentido del humor y su compañía es algo que destacaron de Nano, a quien lo definieron como lo máximo.

Su primo Juan Miguel Petit aseguró que la vida los ha hecho más hermanos que primos. Recordó como anécdota cuando desde muy chicos en las reuniones periódicas de los primos en la casa de los abuelos en el Prado todos esperaban la llegada de Nano y en silencio todos escuchaban en silencio sus historias sorprendentes, fantásticas, surrealistas e impactantes al borde de la ficción. Algunas para reírse y otras para llorar.

Su hijo Andrés lo definió como un padre presente y que sabe los tiempos de cada uno, "cuando hablar, cuando no". Su también hijo, Federico, aseguró tener la suerte de tener dos padres en la vida, uno biológico y uno que lo adoptó desde muy chico, Nano. "No tengo manera de agradecerle a la vida eso", afirmó.

Manuela, la hija de Nano Folle, valoró la confianza que Nano le da a la hora de comunicarse con ella con conversaciones profundas, lindas y que la llenan como persona. "Es muy compañero, muy mimoso y muy presente", enfatizó y aseguró que es bueno escuchando y aconsejando. Una persona muy querida por todos sus amigos. "Es como una figura paterna para todos", afirmó.