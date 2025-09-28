Negro tras atentado a Ferrero: "El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones"

“Estamos preocupados pero principalmente ocupados”, dijo el ministro del Interior Carlos Negro en una conferencia de prensa tras el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero . "Lo primero que tenemos que decir es el respaldo, el apoyo, la protección, la solidaridad con la doctora Mónica Ferrero ante este cobarde atentado", agregó el ministro.

"Ni un centímetro nos van a mover y van a caer. Ya empezaron a caer. Ya hay dos personas detenidas. Las evidencias las indican como partícipes. No son los únicos ni serán los últimos en caer", dijo el ministro luego de la reunión con la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, el director de Investigaciones, Julio Sena, y el director de Científica, Jhony Silva.

"El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional. No nos podemos olvidar que hace menos de dos meses en este país se incautaron 2.200 kilos de cocaína de unos 15 millones de dólares en Uruguay y en destino quizá 70 millones de dólares. Es un síntoma de que estamos trabajando", aseguró.

El ministro dijo que el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero "reconoce patrones comunes con otros que han ocurrido en el pasado en este país. Nos referimos a las armas utilizadas, a los objetivos". Y mencionó una taque a las instalaciones a la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas y otro contra el ex director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.

La fiscal que lleva la investigación es Angelita Romano.

El director de la Policía Nacional, Azambuya, dijo que están analizando si lo que hubo luego de los disparos fue "un artefacto explosivo o una deflagración" y que para esto solicitaron que intervenga el Servicio Material de Armamento. También descartó que haya habido un enfrentamiento con quienes custodiaban el frente de la vivienda de Ferrero.