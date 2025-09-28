RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFERENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Negro tras atentado a Ferrero: "El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones"

El ministro dijo que el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero "reconoce patrones comunes con otros que han ocurrido en el pasado en este país".

confrencia-por-monica-ferrero-foco-uy
carlos-negro-foco-uy-1
carlos-negro-sobre-fiscal-ferrero
CARLOS-NEGRO-CONFERENCIA-FOCO-UY

“Estamos preocupados pero principalmente ocupados”, dijo el ministro del Interior Carlos Negro en una conferencia de prensa tras el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. "Lo primero que tenemos que decir es el respaldo, el apoyo, la protección, la solidaridad con la doctora Mónica Ferrero ante este cobarde atentado", agregó el ministro.

"Ni un centímetro nos van a mover y van a caer. Ya empezaron a caer. Ya hay dos personas detenidas. Las evidencias las indican como partícipes. No son los únicos ni serán los últimos en caer", dijo el ministro luego de la reunión con la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, el director de Investigaciones, Julio Sena, y el director de Científica, Jhony Silva.

carlos negro 1
secretariado del frente amplio se solidarizo con monica ferrero y expreso respaldo al ministro carlos negro
Seguí leyendo

Secretariado del Frente Amplio se solidarizó con Mónica Ferrero y expresó respaldo al ministro Carlos Negro

"El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional. No nos podemos olvidar que hace menos de dos meses en este país se incautaron 2.200 kilos de cocaína de unos 15 millones de dólares en Uruguay y en destino quizá 70 millones de dólares. Es un síntoma de que estamos trabajando", aseguró.

El ministro dijo que el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero "reconoce patrones comunes con otros que han ocurrido en el pasado en este país. Nos referimos a las armas utilizadas, a los objetivos". Y mencionó una taque a las instalaciones a la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas y otro contra el ex director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.

carlos negro 2

La fiscal que lleva la investigación es Angelita Romano.

El director de la Policía Nacional, Azambuya, dijo que están analizando si lo que hubo luego de los disparos fue "un artefacto explosivo o una deflagración" y que para esto solicitaron que intervenga el Servicio Material de Armamento. También descartó que haya habido un enfrentamiento con quienes custodiaban el frente de la vivienda de Ferrero.

azambuya explosivos
Temas de la nota

Lo más visto

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, causaron una explosión y dispararon
barrio 40 semanas

Hallan camioneta incendiada cerca del arroyo Miguelete y presumen que es la usada durante el atentado
institucionalidad

Lacalle Pou se comunicó con Orsi por el atentado contra Ferrero: "En este tema no puede haber diferencias"
INDAGAN SU PARTICIPACIÓN

Hay detenidos en el marco de investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
bomberos

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda

Te puede interesar

Negro tras atentado a Ferrero: El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones video
CONFERENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Negro tras atentado a Ferrero: "El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones"
Foto: Subrayado. 
INVESTIGAN A LOS ALBIN

Requisas en el Penal de Libertad tras atentado a la casa de la fiscal Ferrero; incautaron celulares
Orsi. Foto: FocoUy
Política

Yamandú Orsi informó que "hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables" por atentado a Ferrero

Dejá tu comentario