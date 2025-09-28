Yamandú Orsi informó que "hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables" por atentado a Ferrero

El presidente de la República, Yamandú Orsi , informó que "hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables" por el atentado a la casa de la fiscal de Corte Ferrero.

El mandatario se solidarizó con la fiscal de Corte Mónica Ferrero y expresó su apoyo de forma pública a través de una publicación en X.

"Las investigación rápida y eficiente es la única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos. Sigamos teniendo confianza en nuestra institucionalidad, porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico", aseguró.

Debido a la grave situación por la que le tocó atravesar, quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad con la fiscal de Corte. Gracias al trabajo serio y paciente de nuestra policía y Fiscalía, quiero adelantar que ya hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables.… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 28, 2025

Reunión en Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi citó a una reunión al ministro del Interior, Carlos Negro; a la ministra de Defensa, Sandra Lazo; y a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien sufrió un atentado en su casa, en la madrugada de este domingo.

El encuentro se realizará a las diez de la mañana del lunes en la Torre Ejecutiva, informaron fuentes del gobierno a Subrayado. También estarán el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario, Jorge Díaz; y el director de la Secretaría de Inteligencia, Mario Layera.

Desde la mañana del domingo el mandatario está al tanto de la situación y está definiendo las actuaciones a tomar por parte del Poder Ejecutivo.

El ataque

El atentado ocurrió a las cinco de la mañana de este domingo en la casa de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera. Los delincuentes ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los autores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos. Al momento no hay detenidos, y la Fiscalía no se ha expresado.