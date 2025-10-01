RECIBÍ EL NEWSLETTER

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte

El atentado ocurrió en la madrugada de este domingo. Además, la Policía investiga si otro detenido el martes por otra causa, está implicado con el hecho.

Foto: Subrayado. Uno de los vehiculos utilizados por los delincuentes que perpetuaron el atentado. 

La Policía tiene a un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

La detención se produjo en horas de la tarde y se investiga su vinculación con el hecho, indicaron fuentes del caso a Subrayado, que no descartan nuevas detenciones.

El ataque con armas y explosivos ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando la fiscal estaba en su casa junto a familiares. Ese mismo día, un hombre y una mujer fueron detenidos en un auto que se buscaba vinculado al hecho. La mujer quedó en libertad y el hombre fue imputado por los delitos asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La Justicia lo envió a prisión preventiva hasta el 28 de marzo de 2026, mientras la Fiscalía sigue adelante con la investigación en su contra, a la espera de un eventual juicio.

Además, la Policía investiga si otro detenido el martes en el marco de otra causa, está implicado con el hecho. Según detallaron a Subrayado desde la cartera, el arresto se produjo en el barrio La Unión (Montevideo). El hombre estaba requerido, además, por un intento de homicidio. Durante el procedimiento los policías incautaron un auto y documentos falsos.

