Un hombre de 35 años resultó baleado en la noche de este miércoles en Anzani esquina Ramón Anador, en el barrio Buceo.
Balearon a un hombre en el pecho en Buceo; hay un detenido
El parte policial al que accedió Subrayado indica que el herido fue trasladado al hospital de Clínicas y diagnosticado con lesiones de arma de fuego en miembro inferior y tórax.
Los efectivos llegaron al lugar y encontraron al hombre herido de arma de fuego. Una unidad de emergencia médico móvil atendió al lesionado y luego lo trasladó al hospital de Clínicas donde fue diagnosticado con herida de bala en miembro inferior izquierdo y tórax.
En la escena se encontraron manchas de sangre. Testigos indicaron a la Policía que el hecho ocurrió dentro de una vivienda, por lo que procedieron a detener al propietario, un joven de 29 años.
Seguí leyendo
Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH
Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina
MONTEVIDEO
Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
SINIESTRO EN RUTA
Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
NECESITAN COLABORACIÓN
Dejá tu comentario