Balearon a un hombre en el pecho en Buceo; hay un detenido

Un hombre de 35 años resultó baleado en la noche de este miércoles en Anzani esquina Ramón Anador, en el barrio Buceo.

Los efectivos llegaron al lugar y encontraron al hombre herido de arma de fuego. Una unidad de emergencia médico móvil atendió al lesionado y luego lo trasladó al hospital de Clínicas donde fue diagnosticado con herida de bala en miembro inferior izquierdo y tórax.

En la escena se encontraron manchas de sangre. Testigos indicaron a la Policía que el hecho ocurrió dentro de una vivienda, por lo que procedieron a detener al propietario, un joven de 29 años.

Temas de la nota Buceo

baleado