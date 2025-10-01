RECIBÍ EL NEWSLETTER
Anzani esquina Ramón Anador

Balearon a un hombre en el pecho en Buceo; hay un detenido

El parte policial al que accedió Subrayado indica que el herido fue trasladado al hospital de Clínicas y diagnosticado con lesiones de arma de fuego en miembro inferior y tórax.

policia-noche-patrullero-tiroteo-escena-homicidio-policial-barrio-nueva-españa-nuevo

Un hombre de 35 años resultó baleado en la noche de este miércoles en Anzani esquina Ramón Anador, en el barrio Buceo.

Los efectivos llegaron al lugar y encontraron al hombre herido de arma de fuego. Una unidad de emergencia médico móvil atendió al lesionado y luego lo trasladó al hospital de Clínicas donde fue diagnosticado con herida de bala en miembro inferior izquierdo y tórax.

En la escena se encontraron manchas de sangre. Testigos indicaron a la Policía que el hecho ocurrió dentro de una vivienda, por lo que procedieron a detener al propietario, un joven de 29 años.

aparecio arana del banano en comercio del buceo: toxicologa explico sintomas en caso de mordedura
Seguí leyendo

Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura
Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA BULLRICH

Detuvieron en Perú al Pequeño J, el joven sospechoso del triple femicidio en Argentina
MONTEVIDEO

Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
SINIESTRO EN RUTA

Siniestro fatal: conductor despistó, volcó y salió despedido del vehículo en Tacuarembó
NECESITAN COLABORACIÓN

Víctimas de siniestro en Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"

Te puede interesar

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
ARRESTO

Un nuevo detenido en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó video
MONTEVIDEO

Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó
Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura video
VENENOSAS Y AGRESIVAS

Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura

Dejá tu comentario