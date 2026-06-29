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Investigan homicidio de una mujer de 66 años en Aguada: fue hallada en su patio con un golpe en la cabeza

La víctima fue encontrada por su hija en el patio interno de la vivienda ubicada en Emilia Pardo Bazán y Hocquart. La Policía analiza cámaras de vigilancia de la zona.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

Una mujer de 66 años fue hallada muerta con un golpe en la cabeza en el patio interno de su casa de la Aguada, en la mañana de este lunes. La Policía investiga el caso como un homicidio y trabaja para determinar las circunstancias.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en Emilia Pardo Bazán esquina Hocquart. El lugar cuenta con un pasillo que comunica hacia varios apartamentos.

Según información a la que accedió Subrayado, la mujer vivía con su pareja, un hombre de 65 años, quien dijo que salió de la casa sobre las 7:00 hacia una mutualista. Dos horas después, sobre las 9:00, la hija de la víctima, que vive en uno de los apartamentos del mismo predio, la encontró y llamó a la Policía.

Foto: Subrayado.
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Hasta el lugar concurrieron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, Policía Científica y la fiscal de Homicidios Mirta Morales, quien está a cargo de la investigación.

Cerca del cuerpo los investigadores encontraron una baldosa y una piedra, elementos con los que se presume que la mujer fue atacada.

La Policía analiza registros de cámaras de vigilancia de la zona para intentar identificar al responsable y reconstruir lo ocurrido. Además, los investigadores tomaron declaración a la pareja de la víctima.

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