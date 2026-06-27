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Detuvieron en Colonia a hombre que estaba requerido por triple homicidio en Casabó

Los homicidios ocurrieron en octubre del 2025 y las víctimas fueron tres hombres de 23, 49 y 68 años, a quienes les dispararon desde un auto con tres ocupantes.

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En el marco de un operativo de control vehicular apostado en la Ruta Nacional N° 1 en Colonia, se detuvieron dos personas, una de ellas de 46 años requerida por un triple homicidio cometido en el barrio Casabó, en Montevideo, en octubre del año pasado.

El operativo se realizó con el objetivo de combatir el ingreso de sustancia prohibida al departamento de Colonia y fue así que personal de la Brigada Departamental Antidrogas, conjuntamente con personal del PADO de la Zona operacional N° II Rosario detuvieron al auto marca Volkswagen, en el que circulaban dos hombres, uno de ellos con requisitoria pendiente.

Entre las prendas de uno de ellos se encontró un envoltorio de nylon film con 77 gramos de sustancia amarillenta, mientras que entre las prendas del otro masculino se localizó un chasqui de 0.46 gramos de sustancia amarillenta.

Además en el interior del vehículo se localizó un paquete de 77 gramos.

Enterado Fiscal Letrado de Rosario dispuso que ambos ciudadanos ingresen detenidos, la incautación de la sustancia, del vehículo y los teléfonos celulares.

Triple homicidio

Tres homicidios se registraron casi a la misma hora en el barrio Casabó. Las víctimas fueron tres hombres de 23, 49 y 68 años.

Un doble homicidio ocurrió en continuación Charcas y calle 17 Metros. Un testigo contó a la Policía que desde un auto con tres ocupantes efectuaron una ráfaga de disparos de arma de fuego contra un hombre de 49 años con antecedentes penales.

La otra víctima fue un hombre de 68 años que pasaba por el lugar a donde había ido a ver una cocina y quedó en medio de la balacera.

En el lugar se encontraron más de una decena de vainas.

El otro homicidio ocurrió en pasaje Plata y Camino Sanfuentes. La víctima fue un joven de 23 años. La modalidad fue la misma, pasaron en un vehículo y le dispararon varias veces.

Los heridos fueron trasladados al Hospital del Cerro donde fallecieron por las heridas de bala sufridas. En la zona del centro de salud se registraron disturbios.

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