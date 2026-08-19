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ANALIZAN CÁMARAS

Un motociclista murió tras levantar la rueda delantera del vehículo y caer, en el Cerro

Información primaria indica que el conductor, de 26 años, circulaba con un acompañante por Bogotá y Prusia, cuando realizó una maniobra imprudente. Una emergencia móvil constató su fallecimiento.

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Murió el conductor de una moto murió luego de realizar una maniobra imprudente en las calles Bogotá y Prusia, en el Cerro.

Información primaria indica que el conductor del birrodado circulaba con un acompañante y en determinado momento levantó la rueda delantera, cayendo ambos al pavimento. Personal policial llegó al lugar y solicitó asistencia médica de urgencia.

Una emergencia móvil constató el fallecimiento del conductor, de 26 años. El acompañante fue asistido en el lugar.

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El siniestro de tránsito ocurrió este miércoles sobre la hora 17.00.

Personal de Policía Científica trabajó en la escena. Se analizan las cámaras de videovigilancia.

La investigación se encuentra bajo la órbita de Fiscalía.

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