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DOS SINIESTROS EN CANELONES

Un motociclista con fractura expuesta tras choque con camioneta y dos lesionadas en colisión múltiple en Interbalnearia

Fue en dos siniestros de tránsito ocurridos en el departamento de Canelones. El primero, en el kilómetro 16 de la ruta 107, y el segundo, en el kilómetro 45,500 de ruta Interbalnearia.

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Un motociclista cubano de 30 años experimentó serias lesiones tras protagonizar un siniestro de tránsito en una ruta de Canelones. También en ese departamento investigan los pormenores de un choque por alcance en ruta Interbalnearia.

Según informó Policía Caminera, en el kilómetro 16 de ruta 107 hubo una colisión frontolateral entre una camioneta y una moto.

La camioneta circulaba de este a oeste, mientras que la moto lo hacía en sentido opuesto. La camioneta pretendía ingresar a un predio sin avistar que la moto circulaba por la senda contraria, impactando al birrodado.

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La peor parte fue para el conductor de la moto, un cubano de 30 años, que sufrió fractura expuesta de miembro inferior izquierdo.

CHOQUE MÚLTIPLE

El choque por alcance ocurrió en el kilómetro 45,500 de ruta Interbalnearia.

Hubo cuatro vehículos involucrados. Tres autos y una camioneta que se desplazaban de este a oeste. La camioneta era conducida por un hombre de 41 años que resultó ileso; alcoholemia resultado cero.

En el primer automóvil, su conductor de 49 años resultó ileso, también el control de alcohol dio cero.

En el segundo auto resultó ileso su conductor, un hombre de 76 años, alcoholemia resultado cero y con lesiones su acompañante, una mujer de 78 años. El diagnostico fue traumatismo toráxico y amnesia del episodio.

El conductor del tercer automóvil, un hombre de 56 años también resultó ileso, la alcoholemia dio resultado cero, pero su acompañante, una mujer de 56 años, experimento traumatismo cervical.

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