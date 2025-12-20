Un motociclista de 30 años murió este sábado de mañana como consecuencia de un siniestro de tránsito registrado a las 5:30 en el kilómetro 82 de la ruta 65 en San Bautista, departamento de Canelones.
Un motociclista de 30 años murió tras chocar contra la parte trasera de una zorra, tirada por un tractor
El siniestro de tránsito fatal ocurrió a las 5:30 de este sábado en el kilómetro 82 de la ruta 65 en San Bautista, departamento de Canelones.
De acuerdo a la información de Policía Caminera, el conductor de la moto, un cubano nacionalizado uruguayo, que circulaba hacia el oeste chocó contra la parte trasera de una zorra que era tirada por un tractor.
Como consecuencia del impacto, el motociclista murió en el lugar. En tanto, el conductor del tractor, un hombre de 54 años, resultó ileso. La prueba de alcohol en sangre que se le realizó dio resultado cero.
Seguí leyendo
Un motociclista de 71 años está grave tras chocar contra una camión detenido y ser embestido por una camioneta
La Policía investigan las causas del siniestro de tránsito fatal.
Temas de la nota
Lo más visto
AUSENTE DESDE EL 9 DE DICIEMBRE
Buscan a Milagros Belén Sánchez Capretti; el padre es investigado por la Policía: "Tenían una relación muy tóxica", dijo la madre
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
CANELONES
Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada
SE RECIBIÓ EN HARVARD
Retornó Milagros Costabel, y tras la duda de si podría ingresar con su perro guía, quiere generar cambios en el trámite
Altas temperaturas
Dejá tu comentario