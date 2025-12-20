RECIBÍ EL NEWSLETTER
SAN BAUTISTA

Un motociclista de 30 años murió tras chocar contra la parte trasera de una zorra, tirada por un tractor

El siniestro de tránsito fatal ocurrió a las 5:30 de este sábado en el kilómetro 82 de la ruta 65 en San Bautista, departamento de Canelones.

Un motociclista de 30 años murió este sábado de mañana como consecuencia de un siniestro de tránsito registrado a las 5:30 en el kilómetro 82 de la ruta 65 en San Bautista, departamento de Canelones.

De acuerdo a la información de Policía Caminera, el conductor de la moto, un cubano nacionalizado uruguayo, que circulaba hacia el oeste chocó contra la parte trasera de una zorra que era tirada por un tractor.

Como consecuencia del impacto, el motociclista murió en el lugar. En tanto, el conductor del tractor, un hombre de 54 años, resultó ileso. La prueba de alcohol en sangre que se le realizó dio resultado cero.

La Policía investigan las causas del siniestro de tránsito fatal.

SAN BAUTISTA
Un motociclista de 30 años murió tras chocar contra la parte trasera de una zorra, tirada por un tractor
