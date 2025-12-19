Retornó Milagros Costabel, y tras la duda de si podría ingresar con su perro guía, quiere generar cambios en el trámite

La coloniense Milagros Costabel regresó a Uruguay con la titulación de Harvard . Volvió a reencontrarse con la familia y pasará las fiestas en el país, tras haber estado en duda el ingreso de Indio, su perro guía, por un test de leishmaniasis.

Milagros dejó Colonia en 2021 y desde ese año descubrir el mundo es parte de su identidad. Con Indio viajó a 17 países.

La joven arribó el jueves a Uruguay. Pisó nuevamente suelo uruguayo con varias conquistas: un título de Harvard, el reconocimiento de sus pares y la consagración de su voz para defender los derechos de las personas ciegas.

"Es muy lindo, es muy lindo. Me pasó también en el avión, de gente que me decía 'yo te conozco'. Es muy curioso, porque todavía se me hace raro. Pero me parece muy lindo. Me cuesta imaginarme a mí en ese lugar de la persona que inspira gente. Pero no porque me parezca mal, porque no sé si caigo", expresó.

Pero el retorno a Uruguay estuvo en duda por un test de leishmaniasis que no llegó a hacer en esta oportunidad por causas ajenas a ella. El Ministerio de Ganadería intervino y ahora procura generar cambios para mejorar el trámite.

"Uruguay pide este test de leishmaniasis que es muy específico, son cinco o seis países que lo piden más o menos. Es muy complicado de conseguir en Estados Unidos, por lo menos. Yo siempre lo pude llegar a hacer con tiempo. Es muy caro también. Y esta vez hubo varios temas con los laboratorios y no pude, no llegaba", relató.

"Cuando publiqué, no lo hice para decir 'déjenme pasar', porque la ley es la ley, sino para mostrar que uno dice 'el perro guía va a todos lados' y la idea del perro guía es que no se separa del dueño. Pero para viajar con un perro guía hay muchos costos ocultos. Tanto económicos como mentales, emocionales", explicó. "México tiene un programa de viajeros frecuentes para perros", dijo como ejemplo de algo que podría lograrse en Uruguay.

Milagros pasará las fiestas con su familia, mientras planifica el futuro y de algo está segura: continuará la adrenalina.

Milagros fue la primera persona ciega en Harvard luego de 10 años. A Subrayado, contó cómo fue estudiar en una de las universidades más prestigiosas; en qué momento se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de un perro guía y qué tan accesible es el material de estudio en esa universidad.

Una aplicación de última hora y una apuesta con un amigo. Así transitó Milagros el 17 diciembre de 2020. Ganó una beca completa que aprovechó al máximo. En sus palabras: pasó de “soñar con imposibles a vivir cosas increíbles”.

"Yo me gradué con una carrera en Ciencias Políticas, un campus secundario, que es como un título más chico, en Migraciones y Derechos Humanos, y un certificado en Estudios Latinoamericanos", contó la joven, después de cuatro años de carrera.

Ya tiene experiencia en trabajo a distancia y con 17 años publicó en inglés en medios internacionales.

"Yo empecé sin Indio, empecé el primer año con bastón, y ahí fue que me di cuenta de que quería un perro guía. Porque Harvard es un lugar muy complejo físicamente hablando, es como un lugar lleno de caminitos y pasto. No hay paredes para referencias. Nunca pensé que me iba a cambiar tanto la vida", sostuvo y remarcó la independencia que le dio Indio.

El próximo mes la espera un nuevo viaje: la pasta, la pizza y el tiramisú las esperarán en Italia.