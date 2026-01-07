RECIBÍ EL NEWSLETTER
Está grave

Un joven fue baleado en Barrio Sur tras las llamadas de San Baltasar por Isla de Flores

Es un joven de 24 años que recibió un disparo en el pecho y está internado grave.

Llamadas de Baltasar por Isla de Flores, Barrio Sur.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado. Llamadas de Baltasar por Isla de Flores, Barrio Sur.

La calle Isla de Flores, en Barrio Sur, fue escenario de las llamadas de San Baltasar este martes. Si bien la Policía desplegó efectivos en la zona y durante el desfile no hubo incidentes, casi a la una de la madrugada un joven fue baleado.

Tiene 24 años y, según su relato, todo comenzó en Isla de Flores. Al retirarse del desfile se cruzó con un hombre con quien tiene problemas. Agregó que el hombre lo amenazó con un arma y comenzaron un forcejeo en el que él consiguió quitársela.

Afirmó que corrió hacia la calle Salto y Durazno y allí un tercer hombre —familiar del anterior— le disparó. Tras ser herido, pidió ayuda y policías lo trasladaron al hospital Maciel donde permanece internado grave. Tiene un proyectil alojado en el pecho.

Foto: Subrayado.
Según información a la que accedió Subrayado, en las cámaras de videovigilancia de la zona se observa a la víctima por la calle Salto, gesticulando hacia un punto ciego de la cámara. Luego se lo ve correr herido hacia la calle Durazno.

En una ventana del lugar, la Policía encontró un arma 7.65 mm que, según dijo el herido, fue la que le sacó al primer agresor durante el forcejeo. La escena fue periciada por Científica, a fin de obtener evidencia y así esclarecer cómo ocurrió el crimen.

El herido tiene seis antecedentes penales por rapiña y hurto. El caso está a cargo de investigadores de la Zona Operacional I.

