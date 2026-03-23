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CAMINO LAS TROPAS Y LUCIO RODRÍGUEZ

Un joven de 23 años está grave tras ser baleado en un tiroteo en el barrio La Paloma

La madre de la víctima contó a la Policía que cuatro desconocidos dispararon desde un Fiat blanco hacia la vivienda. Fue traslado al Hospital del Cerro.

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Un joven de 23 años con antecedentes penales fue baleado este lunes de tarde en un ataque a balazos ocurrido pasadas las 18 horas en Camino Las Tropas y Lucio Rodríguez, en el barrio La Paloma.

El sistema ShotSpotter de la Policía recibió un reporte por nueve disparos de arma de fuego en régimen automático. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron manchas de sangre y vainas de pistola calibre 9 mm, así como impactos de bala en la ventana de una casa de la zona.

La madre del joven baleado contó a los policías que cuatro desconocidos dispararon desde un Fiat blanco hacia la vivienda.

Foto: Subrayado. Balneario Buenos Aires, Maldonado.
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El herido fue trasladado y atendido en el Hospital del Cerro, donde el médico de emergencia le diagnosticó múltiples heridas de arma de fuego. Su estado es grave.

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Minutos más tarde mientras los efectivos llevaban adelante el trabajo de investigación, hallaron incendiado el auto utilizado en el ataque, en la zona de Santa Catalina.

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