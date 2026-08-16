Un joven de 23 años se encuentra grave tras ser baleado en el pecho este domingo de tarde en el barrio Manga, en Montevideo.
Un joven de 23 años está grave tras ser baleado en el pecho en Manga
El herido fue trasladado por un particular a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. La persona que lo llevó se retiró del lugar.
El herido fue trasladado por un particular hasta la policlínica de Capitán Tula, ubicada en Piedras Blancas. La persona que lo llevó se retiró del lugar luego de dejar al joven en el centro de salud.
Según la información que maneja la Policía, el joven es consumidor de drogas.
Seguí leyendo
Tres condenados y dos imputados por homicidios ocurridos en Manga, Cerrito de la Victoria y Villa García
El caso está en manos de personal de Investigaciones de la Zona Operacional III, que trabaja para determinar las circunstancias del ataque y quién le disparó.
Lo más visto
pronóstico
Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes
homicidios en montevideo
Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a tiros en Villa Don Bosco
crisis tricolor
Jorge Bava no seguirá siendo el entrenador de Nacional: el club lo comunicará este domingo
ruta cortada
Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves tras accidente en ruta 19, cerca de Chuy
DURAZNO
Dejá tu comentario