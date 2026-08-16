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violencia

Un joven de 23 años está grave tras ser baleado en el pecho en Manga

El herido fue trasladado por un particular a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. La persona que lo llevó se retiró del lugar.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.

Un joven de 23 años se encuentra grave tras ser baleado en el pecho este domingo de tarde en el barrio Manga, en Montevideo.

El herido fue trasladado por un particular hasta la policlínica de Capitán Tula, ubicada en Piedras Blancas. La persona que lo llevó se retiró del lugar luego de dejar al joven en el centro de salud.

Según la información que maneja la Policía, el joven es consumidor de drogas.

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El caso está en manos de personal de Investigaciones de la Zona Operacional III, que trabaja para determinar las circunstancias del ataque y quién le disparó.

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