RECIBÍ EL NEWSLETTER

Un joven de 21 años recibió un disparo en el abdomen mientras lavaba su auto en Maroñas

El joven herido con un impacto de bala fue trasladado en un auto particular a una policlínica en estado grave.

policia-noche-ataque-maroñas

Un joven de 21 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado en un auto particular en estado grave hacia la policlínica de Malinas. Llegó desde Emilio Ravignani y Pantaleón Pérez, en Maroñas.

Según dijo un testigo, estaban lavando el auto cuando pasaron ocupantes de una moto con dos hombres que dispararon. El testigo dijo que tiraron varias veces y que uno de los proyectiles impactó en la víctima.

La pareja del joven, que estaba dentro de la casa, escuchó las detonaciones y al ver al hombre herido lo trasladó hacia la policlínica.

Ministro del Interior Carlos Negro en Florida.
Seguí leyendo

"Son investigaciones complejas", dijo Carlos Negro sobre el joven asesinado en la puerta de un centro del Inisa

La bala impactó en el abdomen pero no salió del cuerpo, por lo que el hombre tuvo que ser intervenido. Al ser consultado por los investigadores sobre si quería realizar la denuncia policial dijo que no.

Temas de la nota

Lo más visto

Frustrado Robo del Siglo en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado
NUEVE DETENIDOS

Frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado
DESDE EL VIERNES DE NOCHE

Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa Meteorología
ESTABA INTERNADO POR RAPIÑA

Joven asesinado fuera de centro de Inisa tenía problemas con peligrosa familia que opera en el oeste
LAS PIEDRAS

"Primera estación del interior" y "uno de los 194 molinos de viento del país": vecinos reclaman por espacios históricos
SECCIONAL 17

Un hombre ingresó con dos machetes a una comisaría y fue reducido por los policías; quedó registrado

Te puede interesar

Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.
De Colón a Punta de Rieles

Trasladan a 800 presas desde la cárcel de mujeres hacia la nueva de Punta de Rieles
Lo tomo mal: senador del FA rechaza la posibilidad de que Uruguay reciba ciudadanos deportados de Estados Unidos
GUSTAVO GONZÁLEZ

"Lo tomo mal": senador del FA rechaza la posibilidad de que Uruguay reciba ciudadanos deportados de Estados Unidos
Gobierno decide por estas horas el precio de los combustibles para el mes de agosto
Se analiza SITUACIÓN DE ANCAP, PPI y MÁS

Gobierno decide por estas horas el precio de los combustibles para el mes de agosto

Dejá tu comentario