Un joven de 21 años recibió un disparo en el abdomen mientras lavaba su auto en Maroñas

Un joven de 21 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado en un auto particular en estado grave hacia la policlínica de Malinas. Llegó desde Emilio Ravignani y Pantaleón Pérez, en Maroñas.

Según dijo un testigo, estaban lavando el auto cuando pasaron ocupantes de una moto con dos hombres que dispararon. El testigo dijo que tiraron varias veces y que uno de los proyectiles impactó en la víctima.

La pareja del joven, que estaba dentro de la casa, escuchó las detonaciones y al ver al hombre herido lo trasladó hacia la policlínica.

La bala impactó en el abdomen pero no salió del cuerpo, por lo que el hombre tuvo que ser intervenido. Al ser consultado por los investigadores sobre si quería realizar la denuncia policial dijo que no.

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