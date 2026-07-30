Un joven de 21 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado en un auto particular en estado grave hacia la policlínica de Malinas. Llegó desde Emilio Ravignani y Pantaleón Pérez, en Maroñas.
Un joven de 21 años recibió un disparo en el abdomen mientras lavaba su auto en Maroñas
El joven herido con un impacto de bala fue trasladado en un auto particular a una policlínica en estado grave.
Según dijo un testigo, estaban lavando el auto cuando pasaron ocupantes de una moto con dos hombres que dispararon. El testigo dijo que tiraron varias veces y que uno de los proyectiles impactó en la víctima.
La pareja del joven, que estaba dentro de la casa, escuchó las detonaciones y al ver al hombre herido lo trasladó hacia la policlínica.
Seguí leyendo
"Son investigaciones complejas", dijo Carlos Negro sobre el joven asesinado en la puerta de un centro del Inisa
La bala impactó en el abdomen pero no salió del cuerpo, por lo que el hombre tuvo que ser intervenido. Al ser consultado por los investigadores sobre si quería realizar la denuncia policial dijo que no.
Lo más visto
NUEVE DETENIDOS
Frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado
DESDE EL VIERNES DE NOCHE
Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa Meteorología
ESTABA INTERNADO POR RAPIÑA
Joven asesinado fuera de centro de Inisa tenía problemas con peligrosa familia que opera en el oeste
LAS PIEDRAS
"Primera estación del interior" y "uno de los 194 molinos de viento del país": vecinos reclaman por espacios históricos
SECCIONAL 17
Dejá tu comentario