Un joven de 18 años está grave tras caer a la ruta mientras circulaba en su moto

Un joven de 18 años sufrió un accidente mientras circulaba en moto por la ruta 2, a la altura del kilómetro 185 (Cardona, Soriano). Despistó, cayó al suelo y sufrió heridas que derivaron en su internación en cuidados intensivos.

El episodio ocurrió antes de las diez de la noche de este miércoles. Dos amigos que iban con él, en otras motos, dijeron que la víctima tuvo un desperfecto mecánico en su vehículo que hizo que terminara en el suelo.

El herido fue trasladado en ambulancia y los médicos le diagnosticaron politraumatismo grave, traumatismo de cráneo con posible hundimiento, informó la Policía Caminera.

No hubo más involucrados en el accidente. Los jóvenes circulaban por la ruta hacia el sur.