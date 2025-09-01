RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un incidente terminó con la vida de Tabaré Clemente, el primer venado de campo nacido por inseminación artificial

La Intendencia de Maldonado informó que era un ejemplar vigoroso e inquieto que tomó carrera y se dio de frente contra la cerca donde vivía, generando su muerte de forma inmediata.

Un incidente ocurrido en la Estación de Cría del Cerro Pan de Azúcar terminó con la vida del primer ejemplar de venado de campo nacido mediante inseminación artificial.

La Intendencia de Maldonado informó que Tabaré Clemente era un ejemplar vigoroso e inquieto que tomó carrera y se dio de frente contra la cerca donde vivía, generando su muerte de forma inmediata.

Según los datos brindados, el incidente cobró la vida del primer ejemplar de venado de campo nacido mediante inseminación artificial. Este ejemplar, era parte de un proyecto que demandó muchos años de trabajo por parte de la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) junto a la intendencia, a través de una técnica que busca evitar los problemas de consanguinidad que afectan a las poblaciones de venado de campo en Uruguay.

"Era un animal especialmente valioso, para nosotros es muy triste": Instituto Clemente Estable lamentó muerte de venado de campo
"Era un animal especialmente valioso, para nosotros es muy triste": Instituto Clemente Estable lamentó muerte de venado de campo

Se expresó que el nacimiento representaba un avance significativo en la conservación de esta especie autóctona en peligro. El ejemplar macho, en excelente estado, tenía centradas grandes expectativas por parte de la ECFA, la intendencia y todos los organismos que participaron del proyecto.

Este fin de semana, el ejemplar macho, que esperaba ser la llave para la reproducción que evitara la continuidad de casos de consanguinidad, se estrelló contra uno de los alambrados donde se encontraba desde que nació.

A pesar de este incidente y la pérdida de una valiosa vida que consternó a todos, el proyecto fue exitoso, retornó vínculos interdisciplinarios e interinstitucionales a nivel nacional e internacional, informó la Intendencia de Maldonado.

