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Uruguay Impulsa dará empleo a 600 personas en situación de calle en Montevideo

El programa tiene una duración de cuatro meses, los participantes cumplirán jornadas de seis horas diarias y recibirán una prestación equivalente al Salario Mínimo Nacional.

uruguay impulsa

La segunda edición del programa Uruguay Impulsa incorporará a 600 personas en situación de calle a tareas laborales en Montevideo; los beneficiarios formarán parte de los 1.286 participantes que serán contratados por la Intendencia de Montevideo entre julio y octubre de este año a través del programa Uruguay Impulsa.

La selección de las personas en situación de calle fue realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El programa Uruguay Impulsa combina trabajo remunerado con formación laboral y tiene una duración de cuatro meses. Los participantes cumplirán jornadas de seis horas diarias y recibirán una prestación equivalente al Salario Mínimo Nacional.

Foto: Presidencia. Programa Uruguay Impulsa, ex Jornales Solidarios.
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Más de 136.000 personas se inscribieron al programa laboral Uruguay Impulsa y el sorteo se realizó este lunes

En Montevideo, las tareas estarán vinculadas principalmente al barrido, la limpieza urbana, la recolección y el mantenimiento de áreas verdes, tanto en dependencias centrales de la comuna como en los ocho municipios del departamento.

Según explicó la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, el programa reserva un 10% de los cupos para personas en situación de calle y un 5% para personas liberadas del sistema penitenciario. Asimismo, al menos el 60% de los participantes deberán ser madres o padres con hijos menores de 18 años.

En todo el país fueron seleccionadas 5.524 personas para participar de Uruguay Impulsa, una iniciativa impulsada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el MIDES y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), en coordinación con el Congreso de Intendentes.

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