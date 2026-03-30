RECIBÍ EL NEWSLETTER
Barrio Peñarol

Un hombre se atrincheró en una casa tras golpear a su madre y fue detenido

El hombre, de 38 años y con antecedentes, se encerró con un cuchillo y amenazó con agredir a policías y suicidarse.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 38 años se atrincheró en la madrugada de este lunes en una casa ubicada en Máximo Santos y Pastor, en el barrio Peñarol, luego de discutir y agredir a su madre, informó la Policía.

Según declaró la mujer, de 70 años, su hijo la golpeó con una madera y luego se encerró en un cuarto armado con un cuchillo. Además, amenazó con agredir a los policías si intervenían y con quitarse la vida.

Al lugar acudió un equipo de negociadores de la Policía, que logró detener al atrincherado a las siete de la mañana. En el lugar también estuvieron autoridades policiales.

Foto: Subrayado. Operativo de búsqueda del pescador este domingo.
Seguí leyendo

Retomaron la búsqueda del pescador que cayó al agua frente al Puerto del Buceo

La Fiscalía de Flagrancia de 4.º turno fue informada del caso para que siga con las actuaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LLUVIAS ABUNDANTES

Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
Diluvia en varios departamentos

Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
bolivianos detenidos

Dos camiones con precursor químico salieron de Fray Bentos rumbo a Bolivia y fueron incautados en Argentina con documentación falsa
CANELONES

Internaron al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a menores

Te puede interesar

Foto: AFP. Joaquín Piquerez lesionado en el partido de Uruguay ante Inglaterra.
operación el martes

Joaquín Piquerez se pierde el Mundial: sufrió rotura de ligamentos en el tobillo
Tres días con mucha lluvia en el sur del país y acumulados diarios de 100 mm y más en varias zonas
INFORME OFICIAL

Tres días con mucha lluvia en el sur del país y acumulados diarios de 100 mm y más en varias zonas
Foto: Subrayado.
Barrio Peñarol

Un hombre se atrincheró en una casa tras golpear a su madre y fue detenido

Dejá tu comentario