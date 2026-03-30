Un hombre de 38 años se atrincheró en la madrugada de este lunes en una casa ubicada en Máximo Santos y Pastor, en el barrio Peñarol, luego de discutir y agredir a su madre, informó la Policía.
Un hombre se atrincheró en una casa tras golpear a su madre y fue detenido
El hombre, de 38 años y con antecedentes, se encerró con un cuchillo y amenazó con agredir a policías y suicidarse.
Según declaró la mujer, de 70 años, su hijo la golpeó con una madera y luego se encerró en un cuarto armado con un cuchillo. Además, amenazó con agredir a los policías si intervenían y con quitarse la vida.
Al lugar acudió un equipo de negociadores de la Policía, que logró detener al atrincherado a las siete de la mañana. En el lugar también estuvieron autoridades policiales.
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La Fiscalía de Flagrancia de 4.º turno fue informada del caso para que siga con las actuaciones.
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