Un hombre se atrincheró en una casa tras golpear a su madre y fue detenido

Foto: Subrayado.

Un hombre de 38 años se atrincheró en la madrugada de este lunes en una casa ubicada en Máximo Santos y Pastor, en el barrio Peñarol, luego de discutir y agredir a su madre, informó la Policía.

Según declaró la mujer, de 70 años, su hijo la golpeó con una madera y luego se encerró en un cuarto armado con un cuchillo. Además, amenazó con agredir a los policías si intervenían y con quitarse la vida.

Al lugar acudió un equipo de negociadores de la Policía, que logró detener al atrincherado a las siete de la mañana. En el lugar también estuvieron autoridades policiales.

La Fiscalía de Flagrancia de 4.º turno fue informada del caso para que siga con las actuaciones.

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