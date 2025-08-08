RECIBÍ EL NEWSLETTER
ruta 39

Un hombre murió tras despistar la camioneta en la que circulaba, entre San Carlos y Maldonado

El accidente fatal ocurrió en la noche de este jueves, en el kilómetro 12 de la ruta 39, en la zona de Canteras de Marelli.

Foto: Policía de Maldonado. Lugar del accidente, en ruta 39.

Foto: Policía de Maldonado. Lugar del accidente, en ruta 39.

Al llegar a la zona de Canteras de Marelli, un conductor despistó su camioneta Renault Kangoo y murió, informó la policía local.

Según señaló, la camioneta chocó contra la barrera de contención. Su único ocupante murió en el lugar.

desarticulan red de contrabando en maldonado; incautaron mercaderia y vehiculos por $10 millones
Seguí leyendo

Desarticulan red de contrabando en Maldonado; incautaron mercadería y vehículos por $10 millones

Al momento las autoridades no han informado su edad. Y no hay indicios de que otro vehículo estuviese involucrado, pero eso lo determinarán las pericias.

La Policía Científica hizo un relevamiento en la escena, y ahora la Fiscalía buscará determinar responsabilidades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
centro de montevideo

Trabajadores de la FUS se movilizaron e hicieron acto frente al MEF en el Centro

Te puede interesar

Gabriel Braga Ramírez, preso que aún permanece prófugo en Durazno.
dos recapturados

Tres presos se fugaron en dos días de la cárcel de Durazno: uno de ellos aprovechó a robar en un comercio
Un adolescente de 16 años fue imputado por el homicidio de un joven de 20 en Neptunia
TAMBIÉN VENDÍA DROGAS

Un adolescente de 16 años fue imputado por el homicidio de un joven de 20 en Neptunia
Sindicato de Ancap ocupa la refinería de La Teja. Foto: archivo.
CONFLICTO EN ANCAP

Sindicato de funcionarios de Ancap ocupa y bloquea el ingreso a la refinería de La Teja

Dejá tu comentario