Un hombre murió tras despistar la camioneta en la que circulaba, entre San Carlos y Maldonado

Un accidente de tránsito fatal ocurrió sobre las 23:30 horas de este jueves en el kilómetro 12 de la ruta 39 , entre las ciudades de San Carlos y Maldonado .

Al llegar a la zona de Canteras de Marelli, un conductor despistó su camioneta Renault Kangoo y murió, informó la policía local.

Según señaló, la camioneta chocó contra la barrera de contención. Su único ocupante murió en el lugar.

Al momento las autoridades no han informado su edad. Y no hay indicios de que otro vehículo estuviese involucrado, pero eso lo determinarán las pericias.

La Policía Científica hizo un relevamiento en la escena, y ahora la Fiscalía buscará determinar responsabilidades.