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RUTA 12-NUEVA PALMIRA

Funcionaria de Caminera está internada tras ser embestida por una moto que no respetó señales y fugó

El siniestro de tránsito tuvo lugar en la ruta 12 a la altura del kilómetro 6, en Nueva Palmira. Según informó Caminera, al momento no cuentan con datos que permitan ubicar al motociclista.

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Una funcionaria de Policía Caminera fue embestida en las últimas horas por una moto que no acató las señales de detención y se dio a la fuga.

La mujer de 54 años sufrió "fractura articular radio distal desplazada, multifragmentaria de resolución quirúrgica" y permanece internada para ser intervenida quirúrgicamente.

Policía Caminera reportó que en momentos que funcionarios realizaban un control vehicular, una moto que circulaba de este a oeste, no respetó las señales y embistió a la mujer, de 54 años.

De inmediato fue trasladada al Sanatorio Camoc de Nueva Palmira donde fue diagnosticada con "fractura de puño derecho se traslada a puerta de emergencia para completar valoración”, luego fue derivada al Sanatorio Cams de la Ciudad de Mercedes.

Según informó Caminera, al momento no cuentan con datos que permitan ubicar al motociclista.

El siniestro de tránsito ocurrió en la ruta 12 a la altura del kilómetro 6, en Nueva Palmira.

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