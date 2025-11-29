Un accidente múltiple en ruta 6, entre una camioneta, un auto y una moto, dejó al conductor de esta última con heridas que le provocaron la muerte en el lugar, según informó este sábado de noche Policía Caminera.
Un hombre en moto murió tras accidente múltiple en ruta 6 con una camioneta y un auto
El accidente fue por alcance, es decir de atrás, entre los tres vehículos. Chocaron la camioneta, el auto y la moto, y el conductor de esta última falleció en el lugar.
El informe indica que el accidente fue “por alcance”, es decir desde atrás, entre los tres vehículos involucrados.
“El auto era conducido por un hombre de 60 años que resultó ileso. La espirometría resultado 0,0. La camioneta era conducida por un hombre de 60 años. Resultó ileso, espirometría resultado 0,0”, dice el informe oficial.
