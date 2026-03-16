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En colón

Un hombre intercedió en un episodio de violencia doméstica, fue apuñalado cuatro veces y está grave

Un hombre, requerido por violencia doméstica, apuñaló de gravedad a su primo cuando fue a la casa de su expareja para agredirla. Lo hirió en la cabeza y en el pecho.

El herido está internado grave en CTI.

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Foto: Subrayado. 

Sobre las once de la noche de este domingo un hombre de 27 años llegó a Calle H y Continuación Aparicio Saravia, en Colón, con intención de agredir a su expareja. Horas antes, este hombre había estado en el lugar y le había robado pertenencias a la mujer, según informaron testigos.

Cuando fue por segunda vez intercedió su primo, un hombre de 30 años, con quien había tenido problemas antes, por el robo de una moto. Ambos comenzaron a golpearse hasta que la expareja de la mujer lo terminó apuñalando.

El herido fue trasladado en un taxi a una mutualista cercana, en estado grave, con una puñalada en la cabeza y tres en el pecho. Está internado en CTI.

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Una testigo de la situación le explicó a la Policía que la mujer se está quedando en su casa porque había tenido problemas de violencia doméstica con su expareja, que es quien apuñaló a su propio primo.

Había denuncias previas por violencia contra la mujer y el agresor tenía medidas cautelares que incumplió y por eso estaba requerido.

La Policía Científica relevó la escena, donde encontró manchas de sangre y un cuchillo de cocina que fue el arma blanca que usó el agresor. Todo fue periciado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género y personal de la Seccional 21. La Policía monitorea el estado de salud del hombre agredido y busca dar con el paradero de la expareja de la mujer.

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