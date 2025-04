Un hombre incendió la casa de su pareja en Lezica; la mujer dijo que fue por celos

"Tuvimos una discusión. Se desacató y nunca pensé que iba a prender fuego la casa. La roció con combustible (...) Me escondí en la casa del vecino. De las parejas que tuve, nunca me pasó esto. Hemos tenido discusiones pero nunca así. Ni yo lo puedo creer", dijo Adriana.

Las pérdidas materiales fueron prácticamente totales; Adriana es auxiliar de servicio en el liceo 74 y contó que ha recibido muchas colaboraciones pero necesita materia prima para poder levantar nuevamente su casa.

"Yo tengo un sueldo pero el suelo que me dan no me da para armar toda la casa", indicó. También precisa ropa para sus hijos. Por colaboraciones comunicarse al 094 113 932.

El hombre, que contaba con antecedentes penales, fue detenido y condenado a 2 años y 4 meses de prisión, dijo la mujer.