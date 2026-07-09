Un hombre circulaba con un arma y 2 millones de pesos dispersos en un auto: fue detenido

Un hombre de 38 años fue detenido en Chuy tras circular con una pistola y más de dos millones de pesos.

En la madrugada del miércoles, el hombre circulaba "en actitud sospechosa" en un vehículo con matrícula brasileña, y al llegar a la calle José Rodríguez y Samuel Priliac, por lo que fue interceptado.

El vehículo fue inspeccionado y dentro estaba el arma, con un cargador con nueve balas, y sin documentación. Los 2 millones de pesos estaban "dispersos por todo el vehículo", informó el Ministerio del Interior. Todo fue incautado.

Junto a él, iban dos hombres de 40 y 18 años.

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