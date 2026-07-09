RECIBÍ EL NEWSLETTER
Chuy

Un hombre circulaba con un arma y 2 millones de pesos dispersos en un auto: fue detenido

El hombre circulaba "en actitud sospechosa" y fue interceptado por la Policía. Está a disposición judicial.

dinero-incautado-chuyç

Un hombre de 38 años fue detenido en Chuy tras circular con una pistola y más de dos millones de pesos.

En la madrugada del miércoles, el hombre circulaba "en actitud sospechosa" en un vehículo con matrícula brasileña, y al llegar a la calle José Rodríguez y Samuel Priliac, por lo que fue interceptado.

El vehículo fue inspeccionado y dentro estaba el arma, con un cargador con nueve balas, y sin documentación. Los 2 millones de pesos estaban "dispersos por todo el vehículo", informó el Ministerio del Interior. Todo fue incautado.

Imágenes cedidas a Subrayado. Transmisión en vivo en Tiktok.
Seguí leyendo

Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos

Junto a él, iban dos hombres de 40 y 18 años.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada durante un ataque a tiros cuando caminaba con su hija en Villa García
Operativo tiktok en marconi

Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos
TORRE EJECUTIVA

Collette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos; asume en su lugar Iliana Da Silva
EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos están divididos sobre si la llegada de inmigrantes beneficia o perjudica al país, según encuesta
EN LA PAZ

Canelones: joven en moto evadió un control policial, fue perseguido, chocó con un auto y falleció

Te puede interesar

Foto: FocoUy. video
PARLAMENTO

Diputados y senadores de la Coalición Republicana decidieron no votar la Rendición de Cuentas del gobierno
Menos fallecidos, menos lesionados y menos siniestros de tránsito en el primer semestre del año, según datos de la Unasev video
MAYORÍA DE HOMBRES, JÓVENES y EN MOTO

Menos fallecidos, menos lesionados y menos siniestros de tránsito en el primer semestre del año, según datos de la Unasev
Foto cedida a Subrayado. Erling Haaland, Agustín (9) y su hermano Benjamín (6). video
experiencia inolvidable en miami

La historia de cómo dos hermanos uruguayos lograron la foto con Erling Haaland en pleno Mundial

Dejá tu comentario