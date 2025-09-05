Un hombre de 61 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Malvín Norte

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 61 años fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza en la madrugada de este viernes en Malvín Norte, Montevideo.

El homicidio ocurrió en las calles 5 y 122, sobre la hora 4:00. Tras los disparos, una persona vio a la víctima tendida en el suelo y herida de arma de fuego en la cabeza, y llamó a la Policía.

En la escena trabajaron policías de Científica y del Departamento de Homicidios.

El fallecido era dueño de un depósito de cartón en el lugar. Tenía 12 antecedentes penales, algunos de ellos por delitos vinculados a las drogas.

Temas de la nota Malvín Norte

homicidio