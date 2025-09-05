Un hombre de 61 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Malvín Norte

Un hombre de 61 años fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza en la madrugada de este viernes en Malvín Norte, Montevideo.
El homicidio ocurrió sobre las cuatro de la madrugada de este viernes en calles 5 y 122, Malvín Norte.
El homicidio ocurrió en las calles 5 y 122, sobre la hora 4:00. Tras los disparos, una persona vio a la víctima tendida en el suelo y herida de arma de fuego en la cabeza, y llamó a la Policía.
En la escena trabajaron policías de Científica y del Departamento de Homicidios.
El fallecido era dueño de un depósito de cartón en el lugar. Tenía 12 antecedentes penales, algunos de ellos por delitos vinculados a las drogas.
Paula Goyeni
