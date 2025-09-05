Un hombre de 24 años fue condenado por cuatro delitos de estafa tras ser denuncia por una mujer de 88 años a la que le robó 7.000 dólares.
Condenado por estafar a una anciana con el cuento del tío; le robó 7.000 dólares y le pidió 250.000 pesos
El hombre de 24 años se comunicó con la mujer de 88, se hizo pasar por su hijo, le dijo que había tenido un accidente y necesitaba 20.000 dólares para un abogado. La citó en una plaza, donde la víctima le entregó el dinero.
La víctima recibió un llamado telefónico del individuo, que se hizo pasar por su hijo. Le dijo que había tenido un accidente de tránsito y que el abogado le pedía 20.000 dólares, y que en caso de no pagarle, iría a la cárcel.
El hombre citó a la mujer en la plaza de deportes de Pando sin cortar la llamada durante el trayecto.
"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro
La víctima llegó con su nieta. Le entregó al estafador 7.000 dólares y el hombre se fue rápido. El hombre le había pedido otros 250.00 pesos que no llegaron a ser entregados por la mujer.
El caso fue denunciado en la seccional séptima de Pando y policías de investigaciones lograron detener al estafador, quien además está vinculado con otras estafas de igual modalidad y otras que realizó en redes sociales.
Finalmente, la Justicia lo condenó por cuatro delitos de estafa, tres en grado de tentativa y delito de asociación para delinquir. La pena es de un año y medio de prisión que se sustituirá por seis meses de arresto domiciliario total y un año manteniendo lugar de residencia fija con control policial semanal y prestación de servicios comunitarios.
Dejá tu comentario