Condenado por estafar a una anciana con el cuento del tío; le robó 7.000 dólares y le pidió 250.000 pesos

Un hombre de 24 años fue condenado por cuatro delitos de estafa tras ser denuncia por una mujer de 88 años a la que le robó 7.000 dólares.

La víctima recibió un llamado telefónico del individuo, que se hizo pasar por su hijo. Le dijo que había tenido un accidente de tránsito y que el abogado le pedía 20.000 dólares, y que en caso de no pagarle, iría a la cárcel.

El hombre citó a la mujer en la plaza de deportes de Pando sin cortar la llamada durante el trayecto.

Seguí leyendo "Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro

La víctima llegó con su nieta. Le entregó al estafador 7.000 dólares y el hombre se fue rápido. El hombre le había pedido otros 250.00 pesos que no llegaron a ser entregados por la mujer.

El caso fue denunciado en la seccional séptima de Pando y policías de investigaciones lograron detener al estafador, quien además está vinculado con otras estafas de igual modalidad y otras que realizó en redes sociales.

Finalmente, la Justicia lo condenó por cuatro delitos de estafa, tres en grado de tentativa y delito de asociación para delinquir. La pena es de un año y medio de prisión que se sustituirá por seis meses de arresto domiciliario total y un año manteniendo lugar de residencia fija con control policial semanal y prestación de servicios comunitarios.