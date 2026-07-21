Un hombre de 51 años murió ahogado en Lavalleja luego de ser arrastrado por la corriente

Un hombre de 51 años murió ahogado en el departamento de Lavalleja luego de ser arrastrado por la corriente.

El hecho ocurrió en el Paso Abilleira, sobre el arroyo Chamamé, cuando la víctima intentó atravesar el curso de agua crecido, a pesar de las advertencias de un grupo de amigos que lo acompañaba.

En un momento, perdió pie y fue arrastrado por la corriente.

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El aviso al 911 se registró el sábado a las 18:30. Momentos después, se movilizaron efectivos de seccional 13ª y Bomberos del destacamento Minas para iniciar la búsqueda. También tomaron conocimiento la Jefatura de Lavalleja y la fiscal de 2º turno.

El cuerpo fue hallado el domingo por la mañana, cuando bajó el nivel del agua y se pudo visualizar el camino.

La escena fue trabajada por Policía Científica. La fiscal dispuso que el cuerpo sea examinado por un médico forense antes de ser entregado a la familia.