La Policía investiga el homicidio de un hombre de 39 años, asesinado a tiros en plena calle en Pasaje 6 y Curupú, en el barrio Plácido Ellauri.
Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en plena calle en el barrio Plácido Ellauri
El hecho ocurrió en la mañana de este lunes en Pasaje 6 y Curupú. El caso está a cargo del Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada de turno.
El hecho ocurrió en la mañana de este lunes. La Policía fue alertada de un herido de arma de fuego y cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la víctima tendida en la vía pública sin signos vitales. Minutos antes de la 10 de la mañana, personal médico constató la muerte del hombre.
El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía se hizo cargo de las actuaciones del caso para identificar y dar con el autor de los disparos. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.
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