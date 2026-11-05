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CASTRO Y CHIFFLET

Un hombre de 38 años y 12 antecedentes penales murió tras recibir un balazo en la cabeza en el barrio Marconi

El hecho ocurrió en un pasaje en inmediaciones de Enrique Castro y Abel Chifflet. El Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada de 4º turno, a cargo de la fiscal Andrea Naupp, investigan.

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Un hombre de 38 años y 12 antecedentes penales, murió este jueves de tarde como consecuencia de un tiroteo registrado en la zona del barrio Marconi.

El hecho ocurrió sobre las 14:30 horas en un pasaje en inmediaciones de Enrique Castro y Abel Chifflet. Personal médico que concurrió al lugar constató el fallecimiento de la víctima por una herida de arma de fuego en el cráneo.

Los investigadores de la Zona Operacional III investigan el crimen. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada de 4º turno, a cargo de la fiscal Andrea Naupp.

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