Un hombre de 34 años ingresó en estado grave al Hospital del Cerro por un disparo en el estómago

Un hombre de 34 años ingresó herido de bala al Hospital del Cerro y está en estado grave.

El disparo lo recibió en el estómago, en el barrio Cerro. Fue trasladado por familiares hasta el centro asistencial del barrio, que contaron que lo encontraron herido en Estados Unidos y Vigo.

La víctima tiene un antecedente personal por lesiones personales. Sus familiares, que está en el Hospital del Cerro, dijeron a Subrayado que tiene consumo problemático de drogas y estiman que el ataque está relacionado a esto. A pocos metros del lugar donde lo encontraron herido hay una boca de drogas.