Un hombre de 31 años fue imputado por el homicidio de un joven de 22, asesinado a tiros en Peñarol

Un hombre de 31 años fue imputado por el homicidio de un joven de 22, asesinado de varios disparos de arma de fuego en el barrio Peñarol.

El hecho ocurrió en la noche del 14 de junio cuando la víctima fue hallada muerta en una casa de las calles Longfellow y Chamberlain. En la escena, la Policía encontró 20 casquillos.

La ventana de la casa donde se encontraba tapada por una madera y, en ella, quedaron varios impactos de bala. Los disparos también quedaron en la fachada de hormigón y en la puerta.

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En el interior de la vivienda, fueron hallados cartuchos, un bidón con nafta y envoltorios de pasta base.

El hombre de 31 años estaba requerido por el hecho, fue detenido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos e imputado por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 20 de febrero de 2027.