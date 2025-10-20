RECIBÍ EL NEWSLETTER
FALLA EN ESTADOS UNIDOS

Un fallo del servicio de Amazon Web afecta a internet en todo el mundo, desde bancos a juegos en línea

Un fallo detectado en Amazon Web Services (AWS) afecta a páginas web y servicios en línea de todo el mundo, desde redes sociales y bancos, hasta plataformas de inteligencia artificial.

Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas el lunes por la mañana debido a una avería en Estados Unidos de Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube del gigante Amazon.

Desde la plataforma de reservas de alojamientos Airbnb hasta la red comunitaria Reddit, pasando por videojuegos en línea como Roblox y Brawl Stars, una parte del internet mundial y de las aplicaciones utilizadas por millones de usuarios se vieron afectadas.

En Reino Unido, un portavoz del banco Lloyds indicó que varios de sus servicios se vieron impactados por "los problemas relacionados con Amazon Web Services".

Coinbase, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes, también dijo a AFP que registró "problemas a raíz de una falla AWS".

El programa de inteligencia artificial Perplexity "no está disponible por el momento", indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente. "El problema se debe a un fallo de AWS. Estamos trabajando para resolverlo", añadió.

Según Downdetector, donde los internautas señalan si encuentran problemas para conectarse, la avería también afectó a plataformas de video como Prime Video, propiedad de Amazon.

La situación parecía restablecerse a media jornada, después de que AWS indicara en su sitio web de mantenimiento que "la mayoría de operaciones del servicio AWS funcionan actualmente con normalidad".

El problema relacionado con las DNS, sistemas del nombre de dominios de los sitios internet, "fue totalmente resuelto", explicó el servicio, que prevé no obstante que el sistema registrará ralentizaciones hasta que el incidente esté completamente solucionado.

Filial de Amazon, AWS es una plataforma informática a distancia (cloud) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Esta avería "pone de manifiesto los retos que plantea la dependencia" de proveedores de servicios con sede en el extranjero, como Amazon, Microsoft y Alphabet (Google), que concentran una parte importante de los clientes en todo el mundo, según Junade Ali, experto en ciberseguridad del IET (Institution of Engineering and Technology) del Reino Unido.

El incidente plantea "serias dudas" sobre la conveniencia de que las empresas "externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar", añade el analista financiero británico Michael Hewson.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

