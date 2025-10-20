RECIBÍ EL NEWSLETTER
Trasladaron a Córdoba al uruguayo Pablo Laurta, acusado de dos femicidios y un homicidio

El uruguayo Pablo Laurta ya fue imputado por el homicidio del remisero que contrató en Argentina. Ahora lo imputarán en Córdoba por el doble femicidio, de su expareja y su exsuegra.

Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.

El uruguayo Pablo Laurta, autor del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, fue trasladado este lunes desde la cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos, hacia la Fiscalía de Córdoba, donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes.

Laurta fue detenido e imputado en Gualeguaychú por el homicidio del remisero que contrató para el traslado a Córdoba, donde mató a Luna y a su madre.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Córdoba, Laurta arribó a las 9:45 de esta mañana a la Unidad Judicial de Homicidios, donde se hicieron presentes el ministro de seguridad de la provincia Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

De ahí, el uruguayo acusado de tres asesinatos en Argentina, fue llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará detenido.

El miércoles de la semana pasada Laurta se negó a declarar ante el juzgado y, de todas formas, fue imputado por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el chofer que contrató para que lo llevara desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe. Por ese caso ya se dispuso 120 días de prisión preventiva, mientras sigue la investigación y se prepara el juicio en su contra.

Laurta enfrenta una posible pena de cadena perpetua por los tres asesinatos (un homicidio y dos femicidios). Esto de acuerdo al artículo 80 del Código Penal de Argentina, que establece la prisión perpetua para quienes cometan un asesinato “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados”.

