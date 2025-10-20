Trasladaron a Córdoba al uruguayo Pablo Laurta, acusado de dos femicidios y un homicidio

El uruguayo Pablo Laurta , autor del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, fue trasladado este lunes desde la cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos, hacia la Fiscalía de Córdoba , donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes.

Laurta fue detenido e imputado en Gualeguaychú por el homicidio del remisero que contrató para el traslado a Córdoba, donde mató a Luna y a su madre.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Córdoba, Laurta arribó a las 9:45 de esta mañana a la Unidad Judicial de Homicidios, donde se hicieron presentes el ministro de seguridad de la provincia Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

#AHORA | La Policía de Córdoba despliega un Operativo de Seguridad por el traslado del detenido Pablo Laurta.

El imputado por el doble crimen en B° Villa Serrana y otro asesinato en Entre Ríos, declarará en la Unidad Judicial de Homicidios ubicada en Jefatura de Policía.



El imputado por el doble crimen en B° Villa Serrana y otro asesinato en Entre Ríos, declarará en la Unidad Judicial de Homicidios ubicada en Jefatura de Policía.… pic.twitter.com/gq3DzvS5r4 — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 20, 2025

De ahí, el uruguayo acusado de tres asesinatos en Argentina, fue llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará detenido.

El miércoles de la semana pasada Laurta se negó a declarar ante el juzgado y, de todas formas, fue imputado por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el chofer que contrató para que lo llevara desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe. Por ese caso ya se dispuso 120 días de prisión preventiva, mientras sigue la investigación y se prepara el juicio en su contra.

Laurta enfrenta una posible pena de cadena perpetua por los tres asesinatos (un homicidio y dos femicidios). Esto de acuerdo al artículo 80 del Código Penal de Argentina, que establece la prisión perpetua para quienes cometan un asesinato “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados”.