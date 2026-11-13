Un condenado y nueve imputados por estafas con venta de vehículos por redes sociales

La Justicia de Canelones condenó a una persona e imputó a otras nueve por un delito de fraude informático vinculado a la venta de automóviles por redes sociales.

La fiscal de Las Piedras, Bárbara Zapater, explicó que la maniobra consistía en colocar a la venta los vehículos a través a un perfil falso de la red social Facebook. De ahí, se dirigía a las víctimas mediante un link de Whatsapp.

Los delincuentes se contactaban con los potenciales compradores y les solicitaban una seña que debían depositar a cuentas bancarias de diferentes instituciones financieras. Las cuentas eran abiertas para recibir el dinero de la estafa, retiraban el dinero y bloqueaban las cuentas.

"Pudimos determinar que es una asociación para delinquir", afirmó la fiscal y sostuvo que los estafadores utilizaban el nombre de una automotora conocida de plaza. La Fiscalía trabajó en nueve denuncias de estafa y las víctimas depositaron entre 2.000 y 7.000 dólares.

Zapater solicitó a la población tener cuidado y realizar operaciones digitales solo a través de páginas oficiales y cerciorarse de la veracidad de la oferta antes de concretar la operación.

De las diez personas, nueve fueron imputadas y una aceptó un proceso abreviado y fue condenada a 20 meses de prisión.