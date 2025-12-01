RECIBÍ EL NEWSLETTER
DOS ACCIDENTES FATALES

Un ciclista y un conductor fallecidos en dos accidentes en rutas de Lavalleja y Canelones

Los dos accidentes fueron en la noche del domingo. Un ciclista fue embestido por una camioneta en ruta 8 de Lavalleja. En la Interbalnearia de Canelones murió el conductor de una camioneta tras despistar y volcar.

Un ciclista fallecido en ruta 8 de Lavalleja. Foto: Policía Caminera.

El conductor de la camioneta fallecido tras despistar en la Interbalnearia. Foto: Policía Caminera.

Poco antes de la hora 22, en el kilómetro 112 de la ruta 8m en Lavalleja, un ciclista fue embestido por una camioneta y falleció en el lugar, informa Policía Caminera.

"La camioneta era conducida por un hombre de 38 años que resultó ileso. Se le realizó prueba de espirometría con resultado 0,0. La bicicleta era conducida por un hombre de 61 años. Se constató su fallecimiento en el lugar", dice el informe oficial.

La ruta estuvo cortada durante algunas horas.

Más tarde, pasadas la hora 23, en el kilómetro 60 de la ruta Interbalnearia, en Canelones, falleció el conductor de una camioneta que despistó y volcó al costado de la carretera. La víctima tenía 67 años, informó Caminera.

accidente-interbalnearia-diciembre-foto-Caminera

