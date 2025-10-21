RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAVALLEJA

Un choque frontal entre un camión y una camioneta dejó dos hombres lesionados en ruta 8

El siniestro de tránsito ocurrió minutos antes de las 14 horas de este martes a la altura del kilómetro 228 de la ruta 8 en el departamento de Lavalleja.

camion-choque-camioneta-ruta-8

Un choque frontal entre un camión y una camioneta dejó dos hombres lesionados. El siniestro de tránsito ocurrió minutos antes de las 14 horas de este martes a la altura del kilómetro 228 de la ruta 8 en el departamento de Lavalleja.

La camioneta, que circulaba hacia el norte, chocó de frente contra el camión, que lo hacía en sentido contrario. Dos hombres, que iban en la camioneta, resultaron lesionados y fueron trasladados en una ambulancia a un centro asistencial de ASSE en la ciudad de José Pedro Varela.

El conductor de 72 años fue diagnosticado politrumatizado grave con posible fractura de cadera izquierda y herida cortante en brazo derecho. No se le pudo realizar la prueba de alcoholemia. El acompañante, de 18 años, sufrió traumatismo encefalocraneano sin pérdida de conocimiento.



Producto del impacto, el camión con semirremolque (cisterna de cemento portland) volcó sobre la faja natural oeste de la ruta y su conductor, de 33 años, presentó traumatismo de pierna izquierda y tobillo. La alcoholemia dio resultado cero, informó el vocero de Policía Caminera, Belso Rodríguez. En tanto, la camioneta quedó en posición normal sobre la senda de circulación este.

