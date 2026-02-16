Un camión cisterna cargado de leche despistó y volcó. El siniestro de tránsito se produjo pasado el mediodía de este lunes a la altura del kilómetro 102 de la ruta 1 en la planta urbana de la ciudad de Ecilda Paullier, en San José.
Un camión cisterna cargado de leche despistó y volcó en la ruta 1 en Ecilda Paullier
El siniestro de tránsito se produjo pasado el mediodía a la altura del kilómetro 102. El conductor resultó politraumatizado leve y fue dado de alta en el lugar.
El conductor del camión y único ocupante del vehículo de la carga, un hombre mayor de edad, resultó con politraumatismo leve y fue dado de alta en el lugar, informó Policía Caminera.
La ruta permaneció obstruida sobre la rotonda y el tránsito se debió canalizar por la zona. Se investigan las causas del despiste y vuelco.
Conductora de 28 años murió luego de chocar de frente contra un camión en la ciudad de Minas
barrio colón
