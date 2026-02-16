Un camión cisterna cargado de leche despistó y volcó en la ruta 1 en Ecilda Paullier

Un camión cisterna cargado de leche despistó y volcó. El siniestro de tránsito se produjo pasado el mediodía de este lunes a la altura del kilómetro 102 de la ruta 1 en la planta urbana de la ciudad de Ecilda Paullier, en San José.

El conductor del camión y único ocupante del vehículo de la carga, un hombre mayor de edad, resultó con politraumatismo leve y fue dado de alta en el lugar, informó Policía Caminera.

La ruta permaneció obstruida sobre la rotonda y el tránsito se debió canalizar por la zona. Se investigan las causas del despiste y vuelco.

