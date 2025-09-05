Un accidente de tránsito entre dos camiones terminó con uno de los choferes con heridas de gravedad. Ocurrió sobre las ocho de la noche de este jueves en el kilómetro 338 de la ruta 5, a la altura de Curtina en Tacuarembó.
Un camión chocó de atrás a otro en ruta 5 y su conductor sufrió heridas graves
El accidente ocurrió en el kilómetro 338 de la ruta 5, a la altura del departamento de Tacuarembó.
La Policía Caminera informó que ambos vehículos circulaban al norte y uno de ellos chocó de atrás al otro mientras avanzaban.
El conductor de atrás quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por Bomberos. Fue trasladado a un centro médico porque sufrió lesiones de gravedad, señaló la información oficial.
Caminera no ha brindado datos sobre el chofer herido.
Luego de ocurrido el choque la ruta estuvo obstruida y los policías canalizaron el tránsito por la senda de circulación en mano al oeste.
