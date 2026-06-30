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CHATARRA ESPACIAL

Un bólido ingresó a la atmósfera uruguaya a muy alta velocidad: experto explicó el fenómeno

Gonzalo Tancredi dijo a Subrayado que el fenómeno quedó registrado en las cámaras distribuidas en todo el país.

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En la noche de este lunes un bólido ingresó a la atmósfera y fue visible en Uruguay. Se trató de un fragmento de satélite que se desintegró antes de llegar a la Tierra.

El científico Gonzalo Tancredi explicó a Subrayado que se trató del reingreso de chatarra espacial, fragmentos de satélites o cohetes, que al reingresar a la atmósfera tienen un fenómeno similar.

"Los podemos distinguir porque este fenómeno fue mucho más lento y de hecho duró varias decenas de segundos. Hay hermosos registros de varias partes inclusive en nuestras cámaras que tenemos distribuidas en todo el país, en el cual se va la traza que va dejando a medida que va ingresando a la atmósfera a muy alta velocidad", indicó.

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Tancredi comentó que lo más probable es que se desintegró totalmente durante su pasaje por la atmósfera.

Este martes se realizó el lanzamiento mundial de Asteroids 2029: un esfuerzo global para apoyar al Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y de la Defensa Planetaria de la ONU.

TANCREDI PLANETARIO

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