Imputaron por homicidio agravado por el vínculo al hombre detenido por el crimen de su pareja en la Aguada

El hombre de 65 años, que estaba detenido como principal sospechoso del homicidio de su pareja, una mujer de 66 años hallada muerta con un golpe en la cabeza el lunes de mañana en el patio interno de su casa en la Aguada, fue imputado.

A pedido de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, la Justicia Penal imputó al hombre por un delito de homicidio agravado por el vínculo y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días.

El hombre había sido detenido horas después del crimen por inconsistencias en su relato. Aseguró que había salido de la casa de Emilia Pardo Bazán y Hocquart que compartía con la mujer a las 7 de la mañana hacia una mutualista para una consulta médica.

Dos horas después, sobre las 9:00, la hija de la víctima, que vive en un apartamento ubicado en el mismo predio, la encontró y llamó a la Policía. Cerca del cuerpo, la Policía Científica encontró una baldosa y una piedra, elementos con los que se presume que fue atacada.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad, se libró una orden contra el hombre, el que fue detenido por personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.