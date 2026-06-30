RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron por homicidio agravado por el vínculo al hombre detenido por el crimen de su pareja en la Aguada

A pedido de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, la Justicia Penal dispuso su imputación y como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días.

POLICIA-CIENTIFICA-FEMICIDIO-AGUADA

El hombre de 65 años, que estaba detenido como principal sospechoso del homicidio de su pareja, una mujer de 66 años hallada muerta con un golpe en la cabeza el lunes de mañana en el patio interno de su casa en la Aguada, fue imputado.

A pedido de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, la Justicia Penal imputó al hombre por un delito de homicidio agravado por el vínculo y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días.

El hombre había sido detenido horas después del crimen por inconsistencias en su relato. Aseguró que había salido de la casa de Emilia Pardo Bazán y Hocquart que compartía con la mujer a las 7 de la mañana hacia una mutualista para una consulta médica.

capturaron al complice del homicida de un hombre de 37 anos, en salto; cumplira prision preventiva
Seguí leyendo

Capturaron al cómplice del homicida de un hombre de 37 años, en Salto; cumplirá prisión preventiva

Dos horas después, sobre las 9:00, la hija de la víctima, que vive en un apartamento ubicado en el mismo predio, la encontró y llamó a la Policía. Cerca del cuerpo, la Policía Científica encontró una baldosa y una piedra, elementos con los que se presume que fue atacada.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad, se libró una orden contra el hombre, el que fue detenido por personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
ESTADOS UNIDOS

Prisión para director estadounidense por estafa: la serie que filmó en plaza Independencia en Montevideo nunca salió

Te puede interesar

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
Imputaron por homicidio agravado por el vínculo al hombre detenido por el crimen de su pareja en la Aguada
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron por homicidio agravado por el vínculo al hombre detenido por el crimen de su pareja en la Aguada
Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

Marcelo Bielsa: "No puedo justificar la posición que obtuvimos" y "la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente"

Dejá tu comentario